Путин обсудил Украину с членами Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, главной темой стало развитие высокотехнологичных отраслей, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам" , – добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности РФ подробно проинформировал их о своих международных контактах на этой неделе.