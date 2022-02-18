Путин обсудил Украину с членами Совета безопасности РФ
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, главной темой стало развитие высокотехнологичных отраслей, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам", – добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности РФ подробно проинформировал их о своих международных контактах на этой неделе.
"Путин подробно проинформировал участников совещания о своих контактах с зарубежными коллегами и очными, и телефонными, которые состоялись за истекающую неделю, которая была весьма и весьма богата на эти контакты", – сказал Песков.