Meta выбыла из 10 самых дорогих компаний мира

Meta Platforms Inc. покинула первую десятку самых дорогих компаний мира. Это последовало за крупнейшим падением стоимости акций в истории, сообщает Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что Meta занимала шестое место в списке компаний с самой высокой рыночной стоимостью, которая превышала триллион долларов. Но торги в четверг закрылись со стоимостью компании в 565 миллиардов долларов, что сместило ее на 11 место в мире.

Отмечается, что пик стоимости Meta пришелся на сентябрь, с тех пор компания потеряла более 500 миллиардов долларов стоимости. Стоимость акций компании начала падать после квартального отчета, опубликованного две недели назад, с тех пор они потеряли в цене 46%.

Шестое место в списке самых дорогих компаний теперь занимает Tesla Inc., стоимость которой оценивается в 906 миллиардов долларов. Первое место занимает Apple (2,8 триллиона долларов), второе – Microsoft (2,2 триллиона), а третье – Aramco (два триллиона).