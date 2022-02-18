Топливо "БРСМ-нафта" признали не соответствующим стандартам качества

Хозяйственный суд г. Киева подтвердил несоответствие стандартам качества топлива сети "БРСМ-нафта", сообщает Українські Новини.

Об этом рассказал директор Института потребительских экспертиз (ИПЭ) Юрий Чернобривец.

Хозяйственный суд г. Киева, после полугодового рассмотрения дела № 910/13756/21к Всеукраинской общественной организации (ВОО) "Институт потребительских экспертиз", полностью отказал в иске сети "БРСМ-нафта" в лице ООО "Евро Смарт Пауер". "БРСМ-нафта" требовала опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива, которую обнародовал ИПЭ на основе проведенных исследований.

"Сегодня суд стал на защиту прав потребителей, касательно возможности получать независимую информацию о качестве топлива, которые они покупают на АЗС. Это очень хорошая новость для нас, как общественного объедения, и плохая для продавцов фальсификата и "бодяги", поскольку им больше не удастся "порешать" вопросы в судах", – заявил директор ИПЭ Юрий Чернобривец .

В ИПЭ отмечают, что готовят ответный иск к сети АЗС "БРСМ-Нафта", касательно наличия стикеров на колонках данной сети, о мониторинге качества топлива.

"После проведенных исследований мы требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор, что вводит в заблуждение автовладельцев", – отметил директор ИПЭ .

Как сообщалось ранее, в декабре депутаты Тернопольского областного совета обратились в СБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Министерство юстиции Украины, Антимонопольный комитет Украины относительно противоправной деятельности сети АЗС "БРСМ-нафта".