Эмоциональное самочувствие влияет на длительность жизни и здоровье

После проведения специального исследования ученые доказали влияние эмоционального самочувствия на длительность жизни и здоровье. По мнению компетентных специалистов, далеко не последнюю роль играет психологический возраст, а не фактический, сообщает Men's Life.

Эксперимент показал, что люди, ощущающие себя младше фактического возраста, меньше болеют. Чтобы это доказать, ученые тестировали около 10 000 добровольцев разного возраста (от 24 до 100 лет), которые предоставили сведения о своем состоянии здоровья и указали свой психологический возраст (на сколько лет они себя ощущают).

Во время исследования определялся уровень их депрессивного состояния. В результате выяснилось, что участники, ощущающие себя старше фактического возраста, чаще страдают от депрессий и рискуют попасть в больницу намного больше (до 25%) по сравнению с молодыми в душе. Последние, как правило, не только бодро себя чувствуют, но и имеют больше мотивации к улучшению свей физической формы занятиями спортом.

Вывод ученых был однозначный. Для долголетия и здоровья необходимо хорошее эмоциональное состояние, молодой психологический возраст и усовершенствование тела в виде физических упражнений.