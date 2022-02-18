Президент Литвы предложил ускорить интеграцию Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости ускорить интеграцию Украины в Евросоюз. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, сообщает Новое время.

"У нас есть прекрасный повод продемонстрировать это единство и больше говорить о том, чему мы раньше уделяли меньше внимания, и, прежде всего — об очень четкой перспективе для самой Украины в плане интеграции в ЕС" , — приводит его слова Delfi.

Он напомнил, что в декабре 2021 года состоялся саммит ЕС, который был посвящен этому вопросу.