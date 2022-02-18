"Реал" может купить самого дорогого футболиста "Шахтера"- СМИ

Правый защитник донецкого "Шахтера" Додо может перебраться в испанский "Реал" уже в ближайшее трансферное окно, сообщает УНИАН.

"Галактикос" ищут дублера для 30-летнего Дани Карвахаля. Источник утверждает, что тренерский штаб Карло Анчелотти заинтересован именно в кандидатуре Додо. Также мадридцы думают насчет Риса Джеймса из лондонского "Челси", пишет DefensaCentral.



"Шахтер" меньше, чем за 25 миллионов евро свою бразильскую звезду не продаст. В текущем сезоне 23-летний Додо сыграл за "горняков" 26 поединков и отдал четыре асиста.

"Шахтер" уже официально приобрел 17-летнего Винисиуса Тобиаса в качестве замены Додо на случай трансфера последнего в топ-чемпионат.

Додо: карьера