Пилот самолета написал в небе возле Украины слово "relax"

Пилот пассажирского самолета Airbus A321 траекторией полета написал в небе у границы Украины слово "relax", что в переводе означает "расслабьтесь". На это обратил внимание сервис Flightradar, сообщает Вести.

Согласно информации, 17 февраля, пилот авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на 1 час и 40 минут, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово "relax" ("расслабьтесь"), после чего вернулся в аэропорт. Лозунг шириной в 80 миль (128 км) появился в 25 милях (40 км) от границы с Украиной.

За полетом самолета наблюдали более 30 тыс. пользователей сервиса.

Пилот решил сделать такое из-за угрозы возможного вторжения РФ в Украину и повышенного напряжения в Европе.