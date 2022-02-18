Известные люксовые бренды объявили о повышении цен

Мировые гиганты в сегменте товаров класса "люкс" повышают цены на сумки, одежду, обувь и украшения. В отдельных случаях рост на некоторых рынках достигает сразу 25%, сообщает UBR.

Так, крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA объявил о подорожании сумок по всему миру, причем в некоторых случаях – на сумму, выраженную двузначным числом в процентном выражении. Согласно подсчетам компании, в среднем цены были повышены на 6-7%.

Также о росте стоимости заявили в Compagnie Financiere Richemont SA, в число брендов которой входит Cartier. Часы и ювелирные изделия растут в цене в течение последних месяцев.

Анонсировали повышение стоимости своей обуви и одежды такие компании, как Versace и Jimmy Choo. Об этом сообщил акционерам директор владельца брендов Capri Holdings (SPB: CPRI) Ltd. Джон Айдол.

В Gucci также нацелены на увеличение прибыльности, и одним из возможных вариантов в этом контексте является повышение цен, заявил финансовый директор владельца бренда Жан-Марк Дюплекс.

В основном покупатели спокойно реагируют на такую информацию, а в некоторых случаях даже ждут повышения цен. Поэтому бренды, как правило, могут увеличивать стоимость своих товаров без риска ослабить спрос в отличие от аналогичной ситуации в масс-маркете, где покупатели намного чувствительнее реагируют на подорожание.

В то же время, например, покупатели Chanel выразили недовольство резким повышением цен на сумки бренда.