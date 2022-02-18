Microsoft обяжет иметь учетную запись для настройки Windows 11 Pro

В настоящее время пользователи Windows 11 Pro могут создать локальную учётную запись на этапе первичной настройки операционной системы. В скором времени это изменится, и для установки этой версии ОС пользователям обязательно будет нужна учётная запись Microsoft и интернет-подключение. Сейчас такой подход уже реализован в Windows 11 Home, сообщает 3Dnews.

Отметим, что софтверный гигант начал активно подталкивать пользователей к использованию учётных записей Microsoft ещё в Windows 10. Однако новое изменение, делающее невозможной установку Windows 11 Pro с помощью локальной учётной записи, наверняка не понравится многим пользователям, желающим избежать сбора данных телеметрии и другой информации.

«Подобно Windows 11 Home, редакция Windows 11 Pro теперь будет требовать подключения к интернету во время первоначальной настройки. Если захотите настроить устройство для личного пользования, также потребуется аккаунт Microsoft», — говорится в сообщении разработчиков, которое появилось в блоге Windows Insider.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время Microsoft уже начала тестирование упомянутого изменения с привлечением ограниченного числа инсайдеров. Это означает, что в ближайшие несколько месяцев нововведение может быть интегрировано в стабильные сборки Windows 11 Pro. Сейчас пользователи ещё могут обойтись без учётной записи Microsoft, отключив интернет во время первоначальной настройки операционной системы.