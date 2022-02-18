Песков отреагировал на идею о гарантиях безопасности для Украины
Обсуждение гарантий безопасности касается всех стран, нельзя игнорировать чью-либо безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
Он прокомментировал идею Владимира Зеленского создать отдельный документ с гарантиями безопасности для Украины.
"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех", - сказал Песков.
Он отметил, что речь идет о неделимости безопасности.
"Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем", - добавил он.
Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить систему гарантий безопасности для себя, подобную той, которую получают страны-члены НАТО.