Песков отреагировал на идею о гарантиях безопасности для Украины

Обсуждение гарантий безопасности касается всех стран, нельзя игнорировать чью-либо безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

﻿Он прокомментировал идею Владимира Зеленского создать отдельный документ с гарантиями безопасности для Украины.

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех" , - сказал Песков.

Он отметил, что речь идет о неделимости безопасности.

"Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем" , - добавил он.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить систему гарантий безопасности для себя, подобную той, которую получают страны-члены НАТО.