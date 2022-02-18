Американские НПЗ ищут замену российской нефти

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов начали искать альтернативы поставкам российской нефти на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, сообщает Enkorr.

По крайней мере два крупных НПЗ на побережье Мексиканского залива стремятся диверсифицировать поставки сырья, необходимого для производства бензина и дизеля, отметили источники Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными. Один из заводов также ищет поставщиков лигроина, который используется при смешивании бензина, в Европе и Латинской Америке, добавили собеседники агентства.

Еще два НПЗ в Техасе пытаются договориться о поставках нефти из Мексики и Бразилии. Бразилия, которая обычно поставляет нефть в Сингапур или страны Европы, отправила в январе один танкер в США и, как ожидается, отправит еще один в марте. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Из-за универсальных характеристик российского топлива, в частности топочного мазута 100, американские НПЗ предпочитают именно поставки из России, а не из Мексики. Мазут 100 может использоваться как в дистилляционных установках для нефти, так и в установках для коксования, тогда как мексиканское топливо пригодно только для коксовых печей.

Крупнейшими импортерами российской нефти в США являются Valero Energy Corp, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., отмечает Bloomberg.

Предпринимаемые меры подчеркивают растущее беспокойство нефтяной промышленности из-за ситуации вокруг Украины после того, как администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия может напасть на эту страну.

Между тем США во многом зависят от импорта нефти, в том числе из России, несмотря на то, что страна является одним из крупнейших нефтепроизводителей в мире. Байден заявлял, что Вашингтон готов ответить на агрессию России, введя «сокрушительные экономические санкции».

«Любые ограничения на поставки [нефти] из России вызовут проблемы на стороне покупателя, поскольку РФ может с легкостью перенаправить топливо в Китай или Индию. Это также поставит США в затруднительное положение из-за влияния на цены на бензин», — отметил главный экономист Vortexa Ltd. Дэвид Веч.

При этом проблемы с поставками российской нефти возникают в то время, когда цены на бензин в США уже находятся на максимумах за почти восемь лет. Этот фактор усиливает давление на администрацию Байдена с тем, чтобы она вмешалась и предприняла меры для снижения цен.