Что нужно употреблять в пищу, чтобы повысить уровень гемоглобина
Гемоглобин – это часть эритроцитов, а вернее, их основа. От него зависит многое, к примеру, самочувствие, жизненная энергия, а также внешний вид. Чтобы гемоглобин всегда был на высоком уровне, нужно употреблять продукты с большим содержанием железа, сообщает Rsute.ru.
Главное, знать, какие именно и как правильно их сочетать между собой. Что нужно есть, чтобы был нормальный уровень гемоглобина?
- Мясо и рыба. В этих продуктах жизнедеятельности содержится большое количество железа. При очень низком уровне гемоглобина нужно употреблять крольчатину, говядину и курицу;
- чечевица, фасоль и горох. В них содержится большое количество полезных микроэлементов;
- помидоры, свекла, картошка, морковка и кабачок. В своем составе содержат немалое количество железа;
- различная зелень. Помогает повысить уровень железа в крови;
- разнообразные фрукты и ягоды. Персики, яблоки, груши, гранаты, абрикосы, земляника, рябина, черника, клубника содержат в себе немалое количество железа и остальных полезных микроэлементов;
- грецкие орехи;
- мед. Этот отличный продукт очень хорошо помогает повысить уровень гемоглобина в крови;
- различные соки. Их эффективность достигает уровня фруктов и овощей, но не в магазинных вариантах, они мало чем могут помочь;
- сухофрукты. Курага, финики и чернослив помогают бороться с анемией, а также повышают уровень железа в организме.