Налоговая амнистия: украинцам назвали крайние сроки декларирования

Украинцев призвали спешить декларировать валютные ценности в иностранных банках в рамках налоговой амнистии, пока действует скидка. Срок действия льготной ставки в 7% истечет 1 марта ткущего года. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Харьковской области, сообщает Maanimo.

После завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования иностранных активов по сниженной ставке — их можно будет легализовать, уплатив уже 9% совокупной суммы актива до 1 сентября текущего года.

Налоговики напоминают, что граждане, имеющие незадекларированные активы, могут добровольно пройти одноразовое декларирование, уплатив одноразовый сбор и таким образом — легализовать активы.

Налоговая амнистия включает: денежные средства, валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество на территории Украины и за рубежом.

Декларацию необходимо подавать в Государственную налоговую службу плательщиками через электронный кабинет.