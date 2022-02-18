Футболисты "Динамо" могут покинуть Украину из-за угрозы войны

Игроки киевского "Динамо" изучают возможность покинуть Украину ввиду угрозы войны, сообщает УНИАН.

Вингер "бело-синих" Беньямин Вербич дал комментарий для Sport Club.

"Ощущение, когда смотришь телевизор и читаешь новости, не из приятных. Я даже не знаю, что думать. Это то, чего я не мог представить даже в самом худшем случае. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле" , - сказал 28-летний словенец.

"Единственное, что мы можем сделать, это надеяться на дипломатическое соглашение. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство партнеров по команде рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину в случае, если действительно начнется война.

На самом деле особой паники в клубе пока нет, как и в стране. У меня такое ощущение, что в интернете значительно больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по ситуации, но пока она достаточно спокойная и, надеюсь, такой и останется", - добавил Вербич .

"Динамо" сейчас находится на сборах в Турции. 26 февраля "бело-синие" сыграют в рамках 19-го тура УПЛ против "Ингульца".