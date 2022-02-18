Раскрыт первый Android-смартфон с магнитной зарядкой

За неделю до официальной презентации бренд Nubia похвастался своим новым детищем Z40 Pro, который станет первым на рынке Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой по типу MagSafe от Apple, сообщает УНИАН.

Но и это еще не все: Z40 Pro также станет первым Android-смартфоном с новеньким 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX787 размером 1/1.3 дюйма. Для камер, среди всего прочего, заявлен диапазон фокусного расстояния 14–125 мм.

Nubia уже подтвердила, что аппарат будет работать на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Тесты смартфона в Geekbench показали, что он будет поставляться с 16 ГБ ОЗУ и операционкой Android 11. Аккумулятор – 4200 мАч; в комплект положат адаптер питания мощностью 120 Вт. Для беспроводной зарядки выпустят шайбу, напоминающую MagSafe.

Прочие подробности о Nubia Z40 Pro и цена будут раскрыты на официальной презентации 25 февраля. В этот же день новинка поступит в продажу в Китае.