Норвегия обновила рекорд по золотым медалям на зимних Олимпийских играх

Сборная Норвегия обновила рекорд по золотым медалям на одних зимних Олимпийских играх. В пятницу, 18 февраля, биатлонист Йоханнес Бе победой в гонке с массовым стартом принес команде 15-е "золото" в Пекине-2022, сообщает Обозреватель.

Ранее эта скандинавская держава и Германия завоевывали по 14 наград наивысшей пробы в Пхенчхане-2018, а Канада – на домашних играх в Ванкувере-2010.

Сам же Бе-младший помог сборной триумфовать в масс-старте, спринте и вместе с коллегами в эстафете. Норвегия уверенно выиграла зачет в биатлоне, шесть раз поднявшись на наивысшую ступеньку пьедестала, тогда как французы это сделали трижды.

В медальном зачете Олимпиады-2022 норвежцы уже на пять золотых медалей оторвались от немцев. Завершатся соревнования в Китае в воскресенье, 20 февраля.

Медальный зачет Пекина-2022. Источник: МОК

Скандинавы также удерживают лидерство по общему количеству наград (34), опережая лишь ОКР (27). До повторения рекорда зимних Олимпиад норвежцам остается еще пять раз взойти на пьедестал.

Сборная Украины, как и четыре года назад, завершает Игры с одной медалью, которую снова добыл фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике. В Корее он взял "золото", сейчас – "серебро".