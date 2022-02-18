Норвегия обновила рекорд по золотым медалям на зимних Олимпийских играх

Норвегия обновила рекорд по золотым медалям на зимних Олимпийских играх

Сборная Норвегия обновила рекорд по золотым медалям на одних зимних Олимпийских играх. В пятницу, 18 февраля, биатлонист Йоханнес Бе победой в гонке с массовым стартом принес команде 15-е "золото" в Пекине-2022, сообщает Обозреватель.

Ранее эта скандинавская держава и Германия завоевывали по 14 наград наивысшей пробы в Пхенчхане-2018, а Канада – на домашних играх в Ванкувере-2010.

Сам же Бе-младший помог сборной триумфовать в масс-старте, спринте и вместе с коллегами в эстафете. Норвегия уверенно выиграла зачет в биатлоне, шесть раз поднявшись на наивысшую ступеньку пьедестала, тогда как французы это сделали трижды.

В медальном зачете Олимпиады-2022 норвежцы уже на пять золотых медалей оторвались от немцев. Завершатся соревнования в Китае в воскресенье, 20 февраля.

Медальный зачет Пекина-2022.
Медальный зачет Пекина-2022. Источник: МОК

Скандинавы также удерживают лидерство по общему количеству наград (34), опережая лишь ОКР (27). До повторения рекорда зимних Олимпиад норвежцам остается еще пять раз взойти на пьедестал.

Сборная Украины, как и четыре года назад, завершает Игры с одной медалью, которую снова добыл фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике. В Корее он взял "золото", сейчас – "серебро".

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