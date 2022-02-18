Зеленского попросили забрать у Путина госнаграды Украины

Верховная Рада Украины направила президенту Владимиру Зеленскому депутатский запрос о лишении российского лидера Владимира Путина предоставленных ему до 2013 года государственных наград Украины, сообщает Деловая столица.

Соответствующий запрос был поддержан 265-ю голосами народных депутатов.

Речь идет о запросе внефракционного народного депутата Оксаны Савчук по принятию мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые были предоставлены им до 2013 года.

Этот запрос своим голосом поддержал один депутат от пророссийской "Оппозиционной платформы — За жизнь" — Александр Лукашев.

Отметим, у Путина есть украинское отличие "Именное огнестрельное оружие". Он получил его в октябре 2010 во времена президентства Виктора Януковича.