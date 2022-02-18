Красный Крест опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе. В организации подчеркнули, что в районе КПВВ "Счастья" их машин не было.﻿ Об этом, ссылаясь на спикера делегации МККК в Украине Александр Власенко, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

"Эта информация не соответствует действительности. Наших конвоев в указанном районе сегодня не было" , – отметил он.

Напомним, информация об обстреле гуманитарного конвоя Красного Креста появилась днем 18 февраля. Сообщалось, что это произошло во время прохождения машинами организации контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".