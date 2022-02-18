Чернобыльскую зону закрывают для туристов

Чернобыльскую зону отчуждения закрывают для туристических посещений с 19 февраля 2022 года на неопределенный срок.﻿ Об этом председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко написал у себя в Facebook﻿.

"Официальная причина озвучивается как "технические причины". Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью" , – написал он.

При этом Емельяненко отметил, что в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетили много украинцев и иностранных туристов.

"Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону" , – добавил он.

Он также добавил, что в Ассоциации чернобыльских туроператоров с пониманием отнеслись к решению временно запретить посещение зоны туристами.