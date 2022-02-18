Кулеба опроверг планирование наступательных операций на Донбассе

Кулеба опроверг планирование наступательных операций на Донбассе
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", – заявил Кулеба.

Ранее в ДНР обвинили Украину в "попытке подрыва емкостей для хранения аммиака на заводе в Горловке".

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics