Кулеба опроверг планирование наступательных операций на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", – заявил Кулеба.
Ранее в ДНР обвинили Украину в
"попытке подрыва емкостей для хранения аммиака на заводе в Горловке".