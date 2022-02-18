Премьер Польши рассказал о санкциях против РФ, которые готовит ЕС

Евросоюз разрабатывает пакет санкций в отношении Росси, которые будут "мощнее", чем в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита Европейского совета в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

"Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций. Которые должны быть намного мощнее тех, введенных после российской агрессии в 2014 году" , - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда санкции, о которых идет речь, планируется ввести, Моравецкий заявил, что это произойдет "в момент агрессии России в отношении Украины".