Погода в Украине резко ухудшится: прогноз на выходные

На выходных 19-20 февраля погода в Украине будет ветреной, ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица.

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Такой прогноз﻿ дала синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 19 февраля, температура воздуха зафиксируется в пределах от +4°С до +9°С. Ночью ожидаются небольшие морозы.

Дождь местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных регионах, местами в центре и вечером может достигнуть Харьковской области. На остальной территории - без осадков. Также в субботу прогнозируется сильный ветер, 15-20 м/с.

В воскресенье, 20 февраля, температура не изменится, поэтому столбики термометров днем будут на отметках со знаком "плюс". По всей Украине синоптик обещает до +9°С, а ночью возможен мороз.

Осадки более вероятны в западных регионах, однако к вечеру в воскресенье появятся дожди и в южной части Украины. Ветер немного утихнет, возможна гололедица утром.

В Киеве в субботу предполагается дождь, возможно с мокрым снегом и сильным ветром. Ночью термометры покажут до -2°С, а днем от +5°С до +7°С. Утром будет скользко. В воскресенье в столице осадков не ожидается. Ночью синоптик обещает от 0 до +2°С, а днем воздух прогреется до +6°С.