В РФ заявили, что Ростовская область готова принять эвакуированных из ОРДЛО

Ростовская область России располагает достаточным опытом, чтобы принять беженцев из ОРДЛО, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.