В РФ заявили, что Ростовская область готова принять эвакуированных из ОРДЛО
Ростовская область России располагает достаточным опытом, чтобы принять беженцев из ОРДЛО, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил в пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Есть уже наработанные действия в части приема беженцев…и больших проблем у людей, которые будут пересекать границу, не будет. Если начнется массовое перемещение людей, они будут обеспечены всем необходимым — и медицинским обслуживанием, и социальным, будет организовано питание. Ростовская область справится с этой задачей", — заявил депутат.