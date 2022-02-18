В "ЛНР" также начинают массовую эвакуацию населения в Россию

Главарь террористической организации «ЛНР» Леонид Пасечник призвал население эвакуироваться в Россию, сообщает Новое время.

Видеообращение Пасечника опубликовали российские СМИ.

По словам главаря «ЛНР», его призыв касается «не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры».

Пасечник заявил о готовности РФ разместить людей на своей территории.

Также Пасечник призвал мужчин, готовых взять оружие, «защищать» псевдореспублику.