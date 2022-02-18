Водород может обеспечить 24% энергобаланса Евросоюза

Водород может обеспечить 24% энергобаланса Євросоюза до 2050 года. Ключевая роль в развитии потребления водорода принадлежит газораспределительным сетям, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом сговорится в отчете консорциума Ready4H2, объединяющем газораспределительные компании из 16 стран Европы.

"1,1 млн км газовой трубопроводной инфраструктуры стран ЕС сможет работать на "чистом" водороде, что составляет более 96% сетей членов альянса" , - говорится в исследовании.

Согласно отчету Ready4H2, преимуществом газовой инфраструктуры при переходе на использование водорода, является ее надежность, позволяющая обеспечивать энергоносителем потребителей в самые холодные зимы. Использование мощностей газораспределительных систем для доставки "зеленого" водорода и метана позволит снизить общие затраты на инфраструктуру в рамках декарбонизации Европы. При формировании отчета использованы данные от членов консорциума, а также исследований, проводимых в рамках водородного проекта РГК. Украинская компания является единственным членом Ready4H2 из страны, не входящей в ЕС.

"В сценарии декарбонизации, предусматривающе использование значительных объемов чистого водорода и метана, потребность в инвестициях в комбинированную энергетическую и газовую инфраструктуру уменьшается на треть, то есть на EUR41 млрд в год" , – сообщается в отчете.

С другой стороны, использование местных газораспределительных систем, к которым подключено 99% промышленных конечных потребителей в ЕС, будут способствовать формированию водородных магистральных трубопроводов. Это, в свою очередь, "приведет к формированию конкурентного рынка водорода в Европе и снижению стоимости его потребления", отмечается в документе.

Согласно ему, "зеленый" водород и метан могут стать источниками непрерывной поставки "чистой" электроэнергии, тогда как ветровая и солнечная энергетика непостоянны, поскольку зависимы от погоды.

Аналитики и отметили, что европейские подземные хранилища, подключенные к газовым сетям, могут обеспечивать потребности европейцев в природном газе в течение трех месяцев, в то время как аккумуляторы электроэнергии – всего один день.

Напомним, что водородный проект РГК - программа подготовки газораспределительных систем к доставке потребителям водорода и других "зеленых" синтетических газов. Проект действует с 2020 года, когда было создано 5 спецполигонов РГК для водородных испытаний газовых сетей и оборудования. Научными партнерами проекта являются восемь научных учреждений, в том числе НАНУ. Европейский консорциум Ready4H2 включил водородный проект РГК в семерку ведущих проектов по исследованию распределения газоводородных смесей.