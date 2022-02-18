Глава Закарпатской ОГА объяснил свои слова о «братьях в РФ»
Председатель Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита заявил, что, когда во время заседания 16 февраля говорил о «братьях» в РФ, то имел в виду украинцев, сообщает Новое время.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Выступая с трибуны ОГА, Микита затронул тему отношений с Россией, сказав, что «там проживают наши братья», а премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство проверит эти высказывания.
После этого руководитель Закарпатской области опубликовал пост, в котором объяснил свои слова.
"На территории РФ проживает 10-ти миллионная украинская община, которая находится под постоянным информационным давлением страны-агрессора. И от того, что они по разным причинам сегодня живут на территории России, возможно, имеют гражданство и тяжело работают для того, чтобы прокормить семьи — украинцами они быть не перестали. Поэтому для них сегодня должна звучать риторика объединения, а не риторика угроз. Они — часть Украины, часть нашего народа, проживающая сегодня в других территориальных пределах", — написал Микита.