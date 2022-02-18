Глава Закарпатской ОГА объяснил свои слова о «братьях в РФ»

Председатель Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита заявил, что, когда во время заседания 16 февраля говорил о «братьях» в РФ, то имел в виду украинцев, сообщает Новое время.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Выступая с трибуны ОГА, Микита затронул тему отношений с Россией, сказав, что «там проживают наши братья», а премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство проверит эти высказывания.

После этого руководитель Закарпатской области опубликовал пост, в котором объяснил свои слова.