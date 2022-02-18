В Донецке сработала сирена гражданской обороны

В оккупированном Донецке сработала сирена гражданской обороны, сообщает Новое время.

Ранее боевики террористической организации ДНР заявили, что организовали массовый централизованный выезд населения ОРДО в Россию. Причиной решения об эвакуации главарь «ДНР» Денис Пушилин назвал «наступательную операцию» ВСУ на оккупированную часть Донбасса. Руководство Украины неоднократно подчеркивало, что не рассматривает силовой вариант деоккупации.

Боевики «ЛНР» также призвали население ОРЛО эвакуироваться в Россию.

Заявления боевиков прозвучали на фоне обострения ситуации на Донбассе. С 17 февраля российские наемники значительно увеличили количество нарушений режима тишины. По данным штаба Операции Объединенных сил, с начала суток до 14:00 пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования РФ 45 раз открывали огонь.