Twitter сделал платную функцию доступной для всех

Сервис микроблогов Twitter разрешил прикреплять сообщения в личных переписках. Раньше эта функция была доступна лишь для подписчиков Twitter Blue, сообщает РБК-Украина.

Раньше новой функцией могли пользоваться лишь подписчики Twitter Blue за 3-долларовую ежемесячную плату.

Теперь же каждый имеет возможность лучше организовывать свои сообщения и размещать самые важные из них в более удобном для поиска месте.

Как закрепить сообщения?

Достаточно нажать на кнопку сообщений, что расположена в правом нижнем углу экрана. После этого нужно выбрать необходимые месседжи, сдвинуть их вправо и нажать на иконку булавки.

Напомним, что вскоре в микроблоге добавят возможность регулировки скорости проигрывания.

Также Twitter начала тестирование функции микроблога.