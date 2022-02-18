Российские фондовые индексы падают на новостях о массовой эвакуации жителей из ОРДЛО

Индекс Мосбиржи и индекс РТС падают на фоне объявления главарей «ЛНР» и «ДНР» о массовой эвакуации населения в Россию, сообщает Новое время.

Так, индекс Мосбиржи падает на 3,3% - до 3 405,36 пунктов, индекс РТС — на 3,59% - до 1 396,86 пунктов.

Как сообщалось, главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил об организации массового централизованного выезда населения в РФ. Причиной он назвал якобы готовящуюся наступательную операцию Вооруженных сил Украины. Украинское руководство неоднократно подчеркивало, что не рассматривает силовой вариант деоккупации ОРДЛО. Позже об аналогичном шаге заявил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

Заявления Пушилина и Пасечника прозвучали на фоне обострения ситуации на Донбассе. В частности, боевики значительно увеличили количество нарушений режима тишины. По данным штаба Операции Объединенных сил, с начала суток до 14:00 пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования РФ 45 раз открывали огонь.