Nissan и Infiniti показали тизеры своих новых электрокроссоверов

Оба будут выпускаться на новом заводе в США, в который японский производитель инвестировал полмиллиарда долларов, сообщает 24 Канал.

Тизерные изображения не слишком показательны, они позволяют увидеть передние части машин с включенными осветительными приборами. Обе будущие новинки имеют подобные формы, даже выштамповки на капотах, но оптика Nissan имеет горизонтальную ориентацию, тогда как Infiniti демонстрирует вертикальные световые полосы.

Оба бренда готовят дебют новых электрических кроссоверов и оба они будут производиться на заводе Nissan в Кантоне, штат Миссисипи. Сейчас завод выпускает модели Altima, Frontier и Titan, но Nissan инвестирует пол миллиарда долларов на его модернизацию и обучение работников для производства электромобилей.

Nissan показал затемненный кадр передней части кроссовера с ракурса 3/4. В нем узнается стилистика Nissan Ariya, появление которого у дилеров ожидается осенью этого года.

Тизер Infiniti также не показывает много, но демонстрирует вертикальные линии оптики, выстроенные полумесяцем – такого элемента не было у предыдущих концептов марки, Qs Inspiration и QX Inspiration. Однако чуть раньше Infiniti уже засветила в прямом и переносном значении оптику, показанную на свежем тизере. Правда, в видео перед этими кадрами был показан концепт Qs Inspiration, из-за чего создавалось впечатление, будто демонстрируется его оптика. На самом же деле светотехника Qs Inspiration выглядит так:

В видео ниже показана не только передняя часть неизвестного концепта, но и задняя. Причем она размещена на корме лифтбека или купеобразного кроссовера.

Производство этих моделей начнется не ранее 2025 года, поэтому мы наверняка еще не раз увидим детали этих концептов, а затем и серийных версий электрических новинок Nissan и Infiniti. По плану японского производителя, к 2030 году под брендом Nissan будет продаваться 23 электрифицированные модели, 15 из которых будут полностью электрическими. Такую же стратегию провозгласил и бренд Infiniti.