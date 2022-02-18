Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не верить лжи оккупационных властей о том, что ВСУ планируют наступление, и подчеркнул, что жизнь украинских граждан на всей территории Украины и за ее пределами является наивысшей ценностью, сообщает Интерфакс-Украина.

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Звернення Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного!!!

Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях!

Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію... pic.twitter.com/vzyuSGdSfP — Збройні Сили України ???????? (@ArmedForcesUkr) February 18, 2022

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности", - написал Залужный на своей странице в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские наемники продолжают обострять ситуацию и сознательно вводят в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Еще раз повторяю - военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины", - заявил он.

Залужный добавил, что единственный приемлемый для Украины вариант деоккупации украинских людей и территорий – политико-дипломатический.

"Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Украина была и привержена принципам и нормам международного права и человеческой морали. Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является наивысшей ценностью", - написал главнокомандующий ВСУ.

Также он подчеркнул, что в эти дни боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня, однако ВСУ отвечают только в случае угрозы личному составу или гражданских жителей. Кроме того, он заверил, что украинская армия "не поддается на провокации и не стреляет по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции".