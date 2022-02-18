Жителей из ОРДЛО разместят в Ростовской области: им обещают по 10 тысяч

Российский президент Владимир Путин поручил разместить эвакуированных жителей ОРДЛО в Ростовской области, сообщает УНИАН.

Поручение глава Кремля дал после соответствующего обращения губернатора области об оказании экстренной помощи в связи с большим наплывом беженцев.

Кроме того, Путин приказал главе МВД немедленно вылететь в Ростовскую область и заняться созданием условий для размещения людей, в том числе горячей пищей и медицинской помощью.

Каждому прибывшему Путин поручил выплачивать по 10 тысяч рублей (3700 гривень – ред.).

18 февраля главарь террористов "ЛНР" Денис Пушилин заявил о якобы подготовке со стороны Украины "наступления" и в связи с этим объявил эвакуацию населения оккупированной части Донецкой области в Ростовскую область.

С таким же "обращением" позже выступил его приспешник, главарь российских наемников "ЛНР" Леонид Пасечник. В то же время в сети стала появляться информация о якобы немедленной мобилизации мужчин в ОРДЛО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг якобы подготовку к "наступлению" Вооруженных сил: "Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию".