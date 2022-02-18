У здания "правительства ДНР" в Донецке прогремел взрыв

На парковке у здания "правительства ДНР" сегодня взорвался автомобиль, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сепаратистском ресурсе боевиков.

"Около 19:00 (по московскому времени) взорвана машина на парковке возле здания "дома правительства". Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу" , — говорится в сообщении.

СМИ пишут, что взорвался военный УАЗИК. Слышны пожарные сирены.

Также, по данным росСМИ, взорвавшийся в центре Донецка автомобиль принадлежит начальнику "народной милиции "ДНР" Денису Синенкову. Сам он не пострадал.

Неделю назад это УАЗ попал в соцсети как герой парковки.