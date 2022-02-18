Украина договаривается о перераспределении специальных прав заимствования

Украина ведет переговоры со странами Большой семерки (G7) и Евросоюза о создании механизма для предоставления Украине специальных прав заимствования, выпущенных Международным валютным фондом в августе прошлого года, сообщает Новое время.

"Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента по перераспределению СДР, ранее полученных этими странами, для поддержания финансовой стабильности Украины" , - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также Марченко надеется, что Конгресс США скоро одобрит предоставление Украине гарантии в размере $1 миллиарда, о которой объявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Механизм очень простой... Гарантия США означает, что мы можем занимать с рейтингом ААА" , - объяснил он.

Министр ожидает, что средства, которые будут привлечены под гарантию США, поступят до конца года.