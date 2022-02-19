Blue Origin подготовит больше ракет для космического туризма

Blue Origin подготовит больше ракет для космического туризма

Компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, планирует построить больше ракет. Спрос на рынке космического туризма чрезвычайно вырос, сообщает РБК-Украина.

"Думаю, проблемой для Blue сейчас является то, что мы ограничены в ресурсах", - заявил глава компании Боб Смит.

В прошлом году Blue Origin совершила три пилотируемые миссии, используя капсулы New Shepard. Смит уверен, что компания может увеличить число операций.

Конкретных планов касаемо строительства глава компании так и не раскрыл.

Добавим, что New Shepard запускают на территории космодрома, который расположен на западе Техаса. Во время полета корабль поднимается на высоту больше 100 км.

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