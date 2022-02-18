Американский президент Джо Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины и России в 23:00 по киевскому времени, сообщает УНИАН.

Байден намерен предоставить обновленную информацию о дипломатических усилиях США по сдерживанию агрессии РФ, а также данные о наращивании Россией своих войск на границе с Украиной, проинформировали в Белом доме.

Во время своего предыдущего обращения в Белом доме, 15 февраля, американский лидер подчеркнул, что США привержены дипломатическому пути разрешения ситуации вокруг России и Украины. В то же время, жертвовать основными принципами НАТО, на чем настаивает руководство РФ, не будут.