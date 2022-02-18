Данилов, Залужный, Резников и Верещук проведут срочный брифинг

В пятницу, 18 февраля, в 19:45 состоится брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук и министра обороны Алексея Резникова, сообщает Новое время.

Они расскажут о ситуации на Донбассе на фоне резкого обострения ситуации.

Брифинг пройдет в пресс-центре Офиса президента Украины и будет транслироваться онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента Украины.