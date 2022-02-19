Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти
Все хотят минимум времени тратить на приготовление пищи. Наилучшим решением будет сделать запеканку из спагетти. Такое блюдо понравится всем семье, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Для приготовления запеканки на основе спагетти понадобится:
- 500 граммов спагетти;
- 2 столовые ложки измельченного чеснока;
- 1 стакан нарезанного лука;
- 1 стакан нарезанного болгарского перца;
- 650 граммов томатной пасты;
- 2 столовые ложки свежего базилика;
- 1 стакан воды;
- 1-2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 стакан тертого сыра пармезан;
- 1 стакан измельченного сыра гауда или моцарелла;
- соль и перец по своему вкусу.
Способ приготовления:
Сначала разогрейте духовку до 180 градусов. После этого в прямоугольную стеклянную или керамическую форму для запекания выложите все макароны. Нужно разложить их так, чтобы спагетти не лежали друг на друге и могли равномерно приготовиться.
Далее добавьте в блюдо оливковое масло, соль и перец.
Затем к макаронам добавьте чеснок, лук и томатное пюре. Также поверх выложите остальных ингредиентов, а именно перец и базилик.
Влейте воду так, чтобы спагетти полностью покрылось, примерно до половины формы. Деревянной ложкой осторожно смешайте воду с томатным соусом и остальными ингредиентами.
Кроме того, поверху добавьте слой сыра пармезан. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 10 минут. Затем выключите духовку и оставьте макароны еще на 5 минут.