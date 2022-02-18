Родителям 16-летнего виновника смертельной ДТП сообщили подозрение

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который в октябре 2021 года устроил смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, предъявили подозрение. Их обвиняют в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Следствие установило, что с ноября 2019-го по октябрь 2021 года 16-летний подросток совершил несколько административных и уголовных правонарушений. Однако его родители не отреагировали должным образом на судебные решения. Так, его мать систематически выезжала за границу. В результате несовершеннолетний оставался без присмотра.

По факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком родителям подростка сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti во время ДТП был 16-летний Николай Харьковский. Сообщалось, что к ответственности могут привлечь и его родителей.