Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на подконтрольную территорию

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не является врагом для мирных жителей ОРДЛО, враг Украины - это российский оккупант, сообщает УНИАН.

"Украина не является врагом для мирных жителей ОРДЛО, потому что это наши люди. Наш враг - это российский оккупант" , - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что Украина четко отличает то, что происходит сегодня на временно оккупированных территориях.

"Мы видим как российские оккупанты нагнетают ситуацию, создают информационный фон, по которому начинаются панические настроения. И мы понимаем, что в этом есть большой смысл, который закладывает Российская Федерация" , - подчеркнула министр.

Она призвала жителей оккупированных территорий ехать на подконтрольную Украине территорию.

"Поезжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия, чтобы вы имели, где жить, что есть, и чувствовали, что вы не одни" , - подчеркнула Верещук.

По ее словам РФ хочет "расшатать" ситуацию и заставить Украину идти на уступки.