Видео с призывом о срочной эвакуации из ОРДЛО были записано позавчера

Журналисты выяснили , что видео, в котором "руководитель ЛНР" призывал жителей Луганска немедленно эвакуироваться, было записало два дня назад.

"Согласно метаданным видео об "эвакуации" с главой оккупационной администрации РФ на оккупированной части Луганщины Пасечником, он был записан как минимум за 2 суток до публикации, 16.02.2022. То есть, еще до того, как по версии РФ "Украина начала атаку"", - написал в соцсети журналист телеканала СТБ Виталий Глагола.

Расследователь Bellingcat Aric Toler также опубликовал в твиттере информацию о том, что согласно метаданным видео Пасечника, оно было записано 16 февраля.

Video metadata for the clip in question shows February 16th (Wednesday), it was supposedly captured today. pic.twitter.com/7WwhR0GifF — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022

Как выяснилось, видео Пушилина также записали 16 февраля.

"Пушилин сделал то же самое! Так что объявления ЛНР и ДНР об эвакуации, видимо, были зафиксированы в среду", - написал журналист.