Пять бюджетных и легких способов отчистить пятна от маркера
Часто пятна от маркера оставляют на одежде дети, но взрослые тоже не исключение. Очистить их на самом деле нетрудно, если знать, как правильно это делать, сообщает 24 Канал.
Те, у кого есть дети, точно знают, как они любят рисовать малыши. Иногда школьники делают рисунки не только на бумаге, но и на себе, на своей одежде, на постельном белье и т.д. Однако даже взрослые иногда могут оставить пятно от маркера на своей одежде. Что делать в этих случаях? Делимся с вами несколькими простыми методами, которые должны помочь.
Как отчистить пятно от маркера
Способ 1: перекись водорода
Этот метод можно использовать для белых вещей, поскольку перекись водорода обладает отбеливающими свойствами и может испортить цветную ткань.
Сначала потрите пятна от маркера под прохладной проточной водой. Далее налейте на пятно 3-процентный раствор перекиси водорода и оставьте на время. Затем постирайте вещь как обычно и тщательно прополощите.
Способ 2: средство для мытья посуды
Прополощите окрашенный предмет в прохладной воде, а затем вотрите в пятно средство для мытья посуды. Отложите одежду на несколько часов и смойте обычно.
Способ 3: нашатырный спирт
Смешайте нашатырь и воду в соотношении 2 к 1. Прополощите вещь в прохладной воде и нанесите смесь прямо на пятно. Оставьте на 5 минут. Затем осторожно потрите пятно зубной щеткой и постирайте вещь как обычно.
Способ 4: нашатырный спирт и моющее средство
Смешайте 2 столовых ложки нашатырного спирта и 2 столовых ложки моющего средства и воду. Положите одежду в смесь и прополощите. С помощью губки для посуды нанесите этот раствор на пятно и оставьте на 10-15 минут. Затем постирайте вещь.
Способ 5: дезинфицирующее средство, сода и лимонный сок
Чтобы очистить пятно от перманентного маркера, нанесите на него дезинфицирующее средство для рук и протрите ватным диском. Сверху посыпьте пищевой содой.
Налейте на соду чуть-чуть лимонного сока, а затем почистьте пятно зубной щеткой. Лимонный сок в сочетании с пищевой содой является универсальным средством, которое может очистить большинство пятен. После этого постирайте вещь.