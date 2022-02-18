Сенцов заявил, что неправильно сужать выбор к Зеленскому и Порошенко
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов считает неправильным подходом искусственное сужение возможностей политического выбора в Украине, сообщает Новое время.
Он прокомментировал вопрос о своих политических симпатиях и необходимости выбора двумя лагерями — например, между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
"Мы выбираем всегда между кем-то. Нас всегда загоняют в эту историю. У нас всегда проблема, что каждый новый президент плохой, но другой был бы еще хуже. И потому у каждого из них есть свои минусы, и об этом уже многое сказано, и это понятно, но нас снова загоняют в этот дискурс. Будто не из кого выбирать", — возмутился режиссер.
Он заявил, что считает такой подход неправильны, поскольку «надо давать возможность кому-то новое организовывать, потому что у нас с этим действительно проблема».
"У меня нет, скажем так, никакой политической партии, которую сейчас бы я поддержал, к сожалению, все они давно себя дискредитировали, и никто из них не может на 100% для меня отвечать потому, что это действительно такая украинская патриотическая партия, с которой я мог бы если не примкнуть к ней, то хотя бы просто ее продвигать", — объяснил свою позицию режиссер.