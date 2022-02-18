Сенцов заявил, что неправильно сужать выбор к Зеленскому и Порошенко

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов считает неправильным подходом искусственное сужение возможностей политического выбора в Украине, сообщает Новое время.

Он прокомментировал вопрос о своих политических симпатиях и необходимости выбора двумя лагерями — например, между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Мы выбираем всегда между кем-то. Нас всегда загоняют в эту историю. У нас всегда проблема, что каждый новый президент плохой, но другой был бы еще хуже. И потому у каждого из них есть свои минусы, и об этом уже многое сказано, и это понятно, но нас снова загоняют в этот дискурс. Будто не из кого выбирать" , — возмутился режиссер.

Он заявил, что считает такой подход неправильны, поскольку «надо давать возможность кому-то новое организовывать, потому что у нас с этим действительно проблема».