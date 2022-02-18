Британия переводит посольство из Киева во Львов

Британия переводит посольство из Киева во Львов

Правительство Великобритании приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. Такое решение было принято на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"С января 2022 года наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий. Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства..

Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.

Кроме того, США сократили численность сотрудников посольства в Киеве. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.

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