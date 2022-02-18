Британия переводит посольство из Киева во Львов

Правительство Великобритании приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. Такое решение было принято на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"С января 2022 года наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий. Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове" , - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства..

Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.

Кроме того, США сократили численность сотрудников посольства в Киеве. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.