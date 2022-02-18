РФ не решится на обстрел украинских территорий со своей стороны - Верещук

Россия не решится на обстрел украинских территорий со своей стороны границы, как это было в 2014 году.﻿, сообщает УНИАН.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на вопрос, может ли РФ атаковать прилегающие к ее границы украинские территории.

"Разница между 2014-м и 22-м годами в том, что уже никто не имеет, как мне кажется, вопросов - и среди стран, и среди лидеров - кто является агрессором, и кто является жертвой. На сегодня ведется разведка, у наших союзников США и Великобритании есть возможности мониторить фиксации, что происходит на границе" , - сказала она.

"Так что так, как было в 2014 году, не будет. Ничего скрыть не удастся. И преступления против гражданского населения тоже" , - подчеркнула Верещук.

Также Верещук добавила, что теперь ни у кого не будет сомнения, кто начал обстрел, если все же Россия к нему удастся, и это является сдерживающим фактором.