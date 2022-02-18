Лавров потребовал от США вести себя "по понятиям"

Россия намерена продолжать настаивать на получении от США и НАТО гарантий своей безопасности, хотя пока подвижек в этом направлении немного, сообщает Nigroll.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва считает необходимым соблюдение «понятий» и будет добиваться честности.

«У нас есть понятие: «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне, — сказал министр.