Лавров потребовал от США вести себя "по понятиям"
Россия намерена продолжать настаивать на получении от США и НАТО гарантий своей безопасности, хотя пока подвижек в этом направлении немного, сообщает Nigroll.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва считает необходимым соблюдение «понятий» и будет добиваться честности.
«У нас есть понятие: «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне, — сказал министр.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — добавил Лавров.