Чехия экстрадирует россиянина Франчетти в Украину

Пражский городской суд принял решение об экстрадиции россиянина Александра Франчетти в Украину. Его арестовывали осенью 2021 года по украинскому запросу, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Сегодня чешский суд принял окончательное решение о выдаче Франчетти украинским правоохранительным органам.

"Следователи передали все материалы в Офис генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину и привлечения его к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании" , - говорится в сообщении.

Российского гражданина Франчетти подозревают в участии в оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним, россиянина задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги. По данным украинского следствия, он был организатором группировки "Северный Ветер", которая отвечала за выявление якобы экстремистских групп, а также за охрану линий электропередач и газопровода на полуострове.

МИД России призывал Чехию отпустить Франчетти и угрожал последствиями в противном случае.