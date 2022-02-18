Наблюдатели миссии ОБСЕ массово ушли в отпуска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине массово ушли в отпуска на фоне угрозы российского вторжения. Руководство распространило разрешение на внеочередные отпуска еще 13 февраля, сообщает Радио Свобода.

На сегодня фактическим ядром миссии ОБСЕ стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что она продолжает свою работу, несмотря на то, что некоторые страны отозвали наблюдателей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о важности того, чтобы наблюдатели ОБСЕ оставались в стране на фоне обострения ситуации на Донбассе.