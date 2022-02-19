Знаменитый украинский экс-футболист выложил фото с оружием

Бывший футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев заявил о готовности защищать свою страну, сообщает УНИАН.

37-летний экс-футболист опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он вооружен до зубов.

"ОГО – Остаюсь Горжусь Обороняю!" – написал Алиев .

фото instagram.com/aliev_sasha88

Пользователи не очень хорошо отнеслись к данному поступку Алиева и высказали много негатива в адрес бывшего футболиста:

"С бадуна похоже от кого ты решил обороняться?", "От белки решил отстреливаться?", "Лучше бы, муд*к, новогоднее оформление уже снял! Х*ли ты не на фоне елки фоткнулся? Было у отца три сына - два умных, а третий - футболист", "Я***шки не обрежь, когда катану из трусов потянешь" , - писали подписчики в комментариях.

Данный пост Алиев сделал на фоне новостей о том, что войска РФ готовят полномасштабное вторжение в Украину.

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