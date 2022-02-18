"Генпрокурор ЛНР" похвастался обстрелом украинских позиций в соцсетях

Так называемый «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко в соцсетях похвастался тем, что обстреливает украинские позиции из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает Новое время.

На это обратил внимание украинский волонтер Роман Синицын.

В пятницу вечером, 18 февраля, на странице Горенко в Instagram было опубликовано видео, на котором видно, как он совершает выстрел из 122-мм гаубицы Д-30. Согласно Минским соглашениям, такое вооружение запрещено использовать на Донбассе.

"Эвакуируем людей, стоим на рубеже" , — подписал видео боевик «ЛНР».

Вокруг гаубицы на видеоролике можно заметить большое количество гильз. Это может свидетельствовать о том, что обстрел, который производит боевик, достаточно массированный.

Синицын обращает внимание на то, что видеозапись отмечена геотегом Станица Луганская.